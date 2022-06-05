Рим, 5 июня 2022, 09:30 — REGNUM Лидеры некоторых европейских стран помешали перевести РФ на сторону Запада, заявил жкс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.
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«Сожалею, что некоторые европейские лидеры бойкотировали мои попыткипривести РФ в лагерь Запада. Если бы это удалось, то европейский сценарий сегодня был бы совсем другим», — передает его слова Giornale.
Также он отметил, что РФ оказалась изолирована от Запада, а западные страны — от всего остального мира.
Ранее Берлускони поставил под сомнение ведущую роль Запада в мире.
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