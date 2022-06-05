Чита, , 09:27 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 5 июня 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 168 966 (+23 за минувшие сутки). Вместе с тем 166 086 пациентов (+23 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв составляет 2679 человек (0 за сутки).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 20 человек находится в тяжелом состоянии (+1 за сутки), два подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (0 за сутки).

На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 345 забайкальцев скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 334 жителей региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания.

Читайте также: В Забайкалье ещё более 30 пациентов победили COVID-19