Вашингтон, 5 июня 2022, 09:27 — REGNUM В Брюсселе состоится 15 июня следующая встреча координационной группы министров обороны стран Запада в рамках т. н. саммита «Рамштайн-3» по помощи киевскому режиму. Об этом ранее сообщил журналистам министр обороны США Ллойд Остин.
«В этот раз мы соберемся лично 15 июня по случаю проведения в Брюсселе министерской обороны НАТО», — сказал он, уточнив, что эта встреча не будет мероприятием альянса.
При этом известно, что главы минобороны координационной группы на встрече намерены обсудить текущие потребности Киева в поставках оружия.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил, что у украинского лидера Владимира Зеленского имеются проблемы с психикой.