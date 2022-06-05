Вашингтон, 5 июня, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Брюсселе состоится 15 июня следующая встреча координационной группы министров обороны стран Запада в рамках т. н. саммита «Рамштайн-3» по помощи киевскому режиму. Об этом ранее сообщил журналистам министр обороны США Ллойд Остин.

U. S. Secretary of Defense Ллойд Остин

«В этот раз мы соберемся лично 15 июня по случаю проведения в Брюсселе министерской обороны НАТО», — сказал он, уточнив, что эта встреча не будет мероприятием альянса.

При этом известно, что главы минобороны координационной группы на встрече намерены обсудить текущие потребности Киева в поставках оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил, что у украинского лидера Владимира Зеленского имеются проблемы с психикой.