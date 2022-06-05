Токио, , 09:24 — REGNUM Продажи легковых автомобилей в Японии в мае 2022 года сократились на 17,8% в годовом исчислении. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные Японской ассоциации автодилеров.

Логотип Toyota James LeVeque

Всего за последний месяц весны в Японии продали 136,4 тыс. легковых авто. В этой статистике не учитываются миникары — крошечные автомобили с объёмом двигателя до 660 куб. см.

Лидером японского рынка остаётся крупнейшая местная автомобилестроительная компания Toyota (продано 68 тыс. авто за месяц). В тройку крупнейших поставщиков также вошли местные производители Honda (16,9 тыс. авто) и Nissan (12,9 тыс.).

Всего за первые пять месяцев 2022 года в Японии продали 941 тыс. легковых авто. В сравнении с аналогичным периодом продажи упали на 15,5%.

Мировой авторынок начал сокращаться в 2022 году. Падение производства объясняется сохраняющимися проблемами в цепочке поставок полупроводниковых компонентов.

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