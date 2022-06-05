Донецк, , 09:21 — REGNUM ВСУ обстреляли Донецк и Минеральное. Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️09:00 — н.п. Новомихайловка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 15 снарядов калибра 122 мм; ️09:10 — н.п. Авдеевка — н.п. Минеральное: выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Донецку снаряды калибра 155 мм.

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