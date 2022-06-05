Барнаул, , 09:21 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает улучшаться. По состоянию на 5 июня, судя по данным оперштаба региона, из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (269 090 человек, +60 за последние сутки) выздоровели 259 538 человек (+75 за сутки). Также известно, что за всё время в крае погибли 8650 пациентов с коронавирусом, хотя по состоянию на 30 апреля общее число жертв в сводке составляло 10 179 человек.

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Сколько доподлинно скончались за последние сутки, непонятно, потому что в сводку при вчерашнем общем числе жертв указан плюс один погибший, хотя должно было — ноль.

Проходят лечение 842 (0 за сутки). Число тестирований сократилось с 4756 до 2580 (на 2176 меньше, чем сутками ранее).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ составило: лицами. Из 269 090 заболевших: 31 924 (+3 за сутки) и 218 695 (+52 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 63 (0 за сутки). Из них 18 подключены к аппарату ИВЛ (-1 за сутки).

Также на Алтае выявлено уже 41 146 зараженных коронавирусом среди детей (+0 за сутки).

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