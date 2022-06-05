Афины , 5 июня, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Большая часть жителей Греции относится к России с симпатией, несмотря на то, что греческие власти поддерживают киевский режим в конфликте. Об этом 4 июня написала испанская газета La Vanguardia.

Греция

По мнению издания, хотя Афины не сомневаются при отправках украинской стороне оружия, для жителей Греции важны столетия религиозных и культурных связей с Москвой.

Также напоминается, что власти Греции направляли Киеву гуманитарную помощь, принимали украинских беженцев и высылали российских дипломатов, а на текущей неделе договорились с Германией об отправке Афинами киевскому режиму бронетехники.

При этом подчеркивается, что проведенный в мае 2022 года опрос общественного мнения показал, что антироссийские санкции поддерживают лишь 53% жителей Греции, в то время как в среднем по Европе за них высказывается 80% населения. Также за поставки оружия высказалось только 40% греков, в то время как в среднем в Европе это поддерживает 67% опрошенных.

«Есть симпатия к России, это связано с антизападными настроениями. Во-первых, из-за представления о том, что русские являются дружественным народом греческой нации, будучи православными, в отличие от Великобритании или США, которые не являются православными и в прошлом вмешивались в разные ситуации в стране», — пояснил такие результаты опроса изданию профессор Университета Македонии Никос Маранцидис.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Испании готовы направить Киеву тяжелое вооружение — танки и зенитные ракеты.