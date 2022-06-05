5 июня 2022 | Время чтения 14 мин

Эрозия американских подходов к тайваньскому вопросу, которая плавно протекала на протяжении всех четырех с лишним десятилетий после нормализации в 1979 году отношений США с КНР, в наши дни резко ускорилась. Настолько, что формальные рамки, составлявшие основу двустороннего консенсуса Пекина и Вашингтона еще пять-семь лет назад, оказались тесными для «широкого» полета американской «геополитической фантазии».

Владимир Павленко, , 16:31 — REGNUM Очередной дипломатический скандал разразился между Китаем и США по вопросу о Тайване. Как и в предыдущих эпизодах, ответственность за него полностью лежит на американской стороне, которой не дает покоя принцип одного Китая, зафиксированный еще двусторонними китайско-американскими договоренностями 1979 года, послужившими основой для восстановления между Пекином и Вашингтоном дипломатических отношений.

США и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

С одной стороны, США все более откровенно ведут дело в Тайваньском проливе к «красной черте», которой является так называемое «признание независимости» сепаратистского островного режима, и на грани этой черты Вашингтон балансирует уже давно. С другой стороны, проводя такую политику, США одновременно отрицают то, что делают в действительности, камуфлируя провокационные действия туманными дипломатическими формулировками — вроде пресловутой «стратегической двусмысленности», о которой на днях в очередной раз высказался спикер Госдепа Нед Прайс. По его словам, эта двусмысленность «заключается в том, что США помогают выстраивать оборону Тайваня, но при этом не обещают явным образом прийти на помощь острову». Это на словах, а на деле все давно уже привыкли, что у США есть профессиональные дипломаты, которые с помощью языка скрывают подлинные замыслы Вашингтона, а есть «президент-правдорубец», который с завидной регулярностью все эти ухищрения-экивоки множит на ноль, выбалтывая то, что собирается делать на самом деле.

Нед Прайс U.S. Department of State

Помнится, в октябре прошлого года Джо Байден на тайваньскую тему высказался по-казарменному прямолинейно, пообещав нанести по Китаю ядерный удар, если тот «нападет на Тайвань». Хотя прекрасно известно, что в своей политике по объединению Родины Пекин выбирает в пользу мирных средств, делая ставку на предстоящую цепочку островных выборов и тесные связи с ныне оппозиционной партией Гоминьдан. Тем не менее буквально на днях, 23 мая, в Токио, на совместной пресс-конференции с японским премьером Фумио Кисидой, Байден еще раз «рубанул с плеча», пообещав вмешательство США в военный конфликт между двумя берегами Тайваньского пролива, если он разразится. Подчиненные после этого шефа в очередной раз привычно поправляли, разъясняя общественности, что тот «имел в виду» не то, что сказал, а совсем другое.

Джо Байден и Фумио Кисида на совместной пресс-конференции. 23.05.2022 г Kantei. go. jp

Но так ли это на самом деле? Во-первых, известно, что Япония — ближайший региональный союзник США, к тому же участник провашингтонского объединения Quad, обуреваемый реваншизмом и при этом имеющий с Китаем известный исторический бэкграунд, а также современный территориальный спор вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао). Всем понятно, что маршрут байденовского турне — Южная Корея и Япония — был выбран не случайно и полностью отвечает военным амбициям США.

В ряде телеграм-каналов давались утечки с этих переговоров, у которых, оказывается, была и военная составляющая. Байден зондировал вопрос подготовки южнокорейских и японских наемников для войны против Китая в рядах тайваньской армии точно так же, как американские и другие натовские наемники воюют против российских Вооруженных сил на Украине. Обсуждалась и логистика массированных поставок через Токио и Сеул на Тайвань военной техники в случае начала конфликта. Сами США в недавнем прошлом подвергли глубокой модернизации свою авиабазу на острове Гуам, построив там мощные подземные хранилища, в которые, предположительно, завезли ядерные боеприпасы, сократив тем самым в несколько раз стратегической бомбардировочной авиации плечо их загрузки для последующего применения в региональном конфликте.

Во-вторых, к вояжу Байдена по «непотопляемым авианосцам» США в регионе были приурочены, как выяснилось, и определенные дипломатические маневры, которые заключались в явочной «коррекции», то есть подлоге содержания некоторых документов, касающихся китайско-американских и американо-тайваньских отношений на сайте Госдепа. Имеется достаточно оснований, что эти манипуляции были призваны обеспечить некое «сопровождение» миссии Байдена в Южной Корее и особенно в Японии, поэтому воинственное президентское заявление, прозвучавшее по Тайваню, трудно назвать «неудачным экспромтом». Скорее всего, и оговоркой оно не является, ибо полностью соответствует этим манипуляциям.

Теперь ближе к конкретике. Сайт Госдепа содержит «информационную записку» (Fact Sheet), озаглавленную «Отношения США с Тайванем» (U. S. Relations With Taiwan). Сейчас под этим заголовком размещена версия, датированная 28 мая 2022 года. То есть через пять дней после токийского скандального заявления Байдена о готовности США непосредственно вмешаться в военный конфликт в Тайваньском проливе. А также на следующий день после другого, связанного с этим события — занесения за Байденом «хвостов» госсекретарем Энтони Блинкеном, который по горячим следам скандала после Токио выступил с развернутой речью по китайской тематике в Университете Джорджа Вашингтона. Констатируем, что в представленном главой внешнеполитического ведомства анализе не прозвучало ни подтверждения, ни опровержения «японской» угрозы Байдена; говорилось о многом, но только не о Тайване и связанных с ним противоречиях. Стало быть, задачей Блинкена явилось прикрытие «шефа», но своеобразно, с помощью умолчания: увести разговор в сторону и отвлечь международное общественное внимание от перспектив военной конфронтации США с КНР.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

До Байдена в Токио и Блинкена в университете, однако, по тому же госдеповскому интернет-адресу находился хоть и тот же самый документ — записка об отношениях с Тайванем. Но несколько в другой редакции, которая, в свою очередь, появилась 8 мая, сменив еще одну, третью по счету и первую по порядковому номеру такую записку. Три редакции одного и того же документа за три недели — не много ли? И для чего вся эта мельтешня? Давайте разбираться. Вот самый первый, до 8 мая, вариант вводного раздела записки — U. S. — Taiwan Relationship.

«США и Тайвань поддерживают крепкие неофициальные отношения. Совместным американо-китайским коммюнике 1979 года дипломатическое признание был отозвано у Тайбэя и передано Пекину. В совместном коммюнике США признали правительство КНР единственным законным правительством Китая и согласились с китайской позицией, что существует только один Китай и Тайвань является его частью. В совместном коммюнике также подчеркивалось, что народ США будет поддерживать культурные, коммерческие и другие неофициальные отношения с тайваньским народом. Американский институт на Тайване является ответственным за проведение американской политики на Тайване.

США не поддерживают независимость Тайваня. Поддерживая прочные неофициальные отношения с Тайванем, США нацелены на решения главной задачи по поддержанию мира и стабильности в Азии. Закон об отношениях с Тайванем 1979 года заложил юридическую основу неофициальной дружбы США с Тайванем, закрепив американские обязательства по оказанию Тайваню помощи в обеспечении обороноспособности. США настаивают на мирном разрешении противоречий между берегами Тайваньского пролива и противостоят одностороннему изменению любой из сторон существующего статус-кво, побуждая обе стороны к конструктивному диалогу на основе взаимного уважения».

Что во введении к записке поменялось 8 мая? Внимание:

«Как ведущая демократическая и технологическая держава, Тайвань является ключевым партнером США в Индо-Тихоокеанском регионе. США и Тайвань объединяют схожие ценности, глубокие коммерческие, экономические и крепкие человеческие связи, которые являются основой нашей дружбы и служат импульсом для расширения вовлечения Тайваня в партнерство. Наши отношения продолжают расширяться с помощью Американского института на Тайване, неправительственной организации, которая Законом об отношениях с Тайванем уполномочена осуществлять неофициальные отношения. Тайвань становится важным американским партнером в торговле и инвестициях, здравоохранении, производстве полупроводников и в других, имеющих критическую важность, цепочках взаимодействия, отражающих инвестиционное, научное и технологическое, образовательное партнерство и совместное продвижение демократических ценностей.

США придерживаются давно устоявшейся политики одного Китая, которая опирается на Закон об отношениях с Тайванем, три американо-китайских совместных коммюнике и шесть соответствующих гарантий. Хотя США не имеют с Тайванем дипломатических отношений, мы имеем крепкие неофициальные связи, как и взаимный интерес в поддержке мира и стабильности в Тайваньском проливе. В соответствии с Законом об отношениях с Тайванем, США сохраняют доступность оборонного взаимодействия, обеспечивающего поддержку достаточного уровня тайваньской обороноспособности. При этом США продолжают поощрять мирное взаимодействие двух берегов пролива, которое отражает пожелания и интересы тайваньского народа».

Первое и главное. Формальная приверженность США политике одного Китая осталась, а вот уточнения, что правительство КНР — единственное законное, как и об отказе признавать «независимость» Тайваня куда-то (?) исчезли. Случайно? В канун поездки Байдена в Токио и Сеул, где, повторим это, обсуждались вопросы фактического участия Южной Кореи и Японии в возможном военном конфликте вокруг острова на стороне его сепаратистской администрации и поддерживающих ее США?

КНР и Тайвань Nat

Второе, тоже немаловажное. Закон 1979 года и AIT в первом, исходном тексте упомянуты по одному разу, во втором — соответственно, трижды и тоже один раз, но как? AIT — проводник, причем законный, уже не американской политики на Тайване. А неких «неофициальных отношений». Нетрудно увидеть, что средоточием таких отношений признается военное сотрудничество. Так «оговорился» ли Байден в Токио?

Третье. В верхушку версии от 8 мая вынесен антикитайский (!) концепт Индо-Тихоокеанского региона, частью которого назван Тайвань. Опять «случайность»?

Четвертое. В первой версии любые односторонние изменения «статус-кво» отвергаются; во второй это положение исчезло, и его изменило «благое пожелание» «мирного взаимодействия» двух берегов пролива в ходе переговоров. Значит, односторонние изменения допускаются, причем силовым путем? Не об этом ли «оговорился» Байден в Японии?

«Китайская сторона, КНР, часто пытается представить нашу политику в ложном свете на своих брифингах и в заявлениях должностных лиц КНР высокого ранга», — витийствовал недавно упоминавшийся нами госдеповец с говорящей фамилией Прайс. Китайская ли сторона этим занимается? Или все-таки американская, которая даже такими вот голословными обвинениями в адрес других прежде всего выгораживает себя любимую, разве не так?

На версию от 8 мая, подвергшую базовый документ конъюнктурной правке, даже поначалу не обратили внимания, пока Байден не наговорил того, что наговорил. А когда это произошло и, главное, когда Госдеп бросился за Байдена оправдываться, а шеф этого ведомства Блинкен принялся «перекрывать» впечатления от его экзерсисов собственными умствованиями, в дипломатическом сообществе сложили два и два — и разразился скандал. Тогда и появилась «третья редакция», висящая на сайте сейчас, которая, однако, тоже весьма показательна. И хотя она многословнее предыдущих, ее тем не менее следует прочитать «вживую», чтобы не заниматься пересказом и сопутствующими этому домыслами.

«Как ведущая демократия и технологический центр, Тайвань является ключевым партнером США в Индо-Тихоокеанском регионе. Хотя у США нет дипломатических отношений с Тайванем, у нас прочные неофициальные отношения. США и Тайвань разделяют схожие ценности, глубокие коммерческие экономические и прочные связи между людьми, которые составляют основу нашей дружбы и служат стимулом для расширения взаимодействия США с Тайванем.

Через Американский институт на Тайване, неправительственную организацию, уполномоченную Законом об отношениях с Тайванем поддерживать неофициальные отношения США с Тайванем, наше сотрудничество с Тайванем продолжает расширяться. Тайвань стал важным партнером США в области торговли и инвестиций, здравоохранения, производства полупроводников и других важнейших цепочек поставок, поддержки инвестиций, науки и техники, образования и продвижения демократических ценностей.

Подход США к Тайваню оставался неизменным на протяжении десятилетий и разных администраций. США проводят давнюю политику одного Китая, которая руководствуется Законом об отношениях с Тайванем, тремя совместными коммюнике США и Китая и шестью заверениями о гарантиях. Мы выступаем против любых односторонних изменений статус-кво с любой стороны; мы не поддерживаем независимость Тайваня; мы ожидаем, что разногласия между сторонами пролива будут урегулированы мирным путем. Мы по-прежнему неизменно заинтересованы в мире и стабильности в Тайваньском проливе. В соответствии с Законом об отношениях с Тайванем, США предоставляют оборонную поддержку по мере необходимости, чтобы позволить Тайваню поддерживать достаточный потенциал самообороны, а также нашу способность противостоять любому применению силы или другим формам принуждения, которые могут поставить под угрозу безопасность социальной или экономической системы Тайваня».

Первое впечатление, что в Госдепе решили, в духе известной хитро… сти, «и рыбку съесть, и косточкой не подавиться». Скрестили и свели два противоречащих друг другу текста в один, формально отчитавшись о «работе над ошибками», а на деле эти ошибки по сути проигнорировали и тем усугубили. Для американской дипломатии вообще свойственно считать себя, в духе «американской исключительности», заведомо «умнее» всех остальных, которые «не поймут и проглотят». Ряд комментариев показал, что определенная часть экспертного сообщества американские оправдания удовлетворила и действительно «проглотила». Как же: вернули в текст отказ от признания тайваньской «независимости», «чего вам еще нужно?». Ну, еще, отметим, вспомнили о «статус-кво» и недопустимости его односторонних нарушений.

Однако все остальное, подмененное 8 мая в предыдущем тексте, — в нем же и осталось. Во-первых и, опять, это главное. Нет никакого упоминания ни о признании правительства КНР единственным законным в Китае, ни о Тайване как части Китая. Во-вторых, в первой строчке остался Индо-Тихоокеанский регион, повторим, что заведомо антикитайский. В-третьих, никуда не делось троекратное упоминание Закона об отношениях с Тайванем, а также роли AIT как локомотива «неформальных», то есть не проявленных, не афишируемых целей в этих отношениях. Что получается, если все это соединить? Что Тайвань, из которого Вашингтон усиленно лепит такой же анти-Китай, как анти-Россию из Украины, встроен в Индо-Тихоокеанский контекст противостояния США континентальному Китаю, не так ли? Что пересмотру не подлежит уже не прежнее «статус-кво» законного правительства в Пекине, а некое другое, разве не похоже?

А теперь соединим все эти махинации с тем, что сказал Байден, и как «замазал» это Блинкен, и получим несложный вывод, что эрозия американских подходов к данному вопросу, которая плавно протекала на протяжении всех четырех с лишним десятилетий, в наши дни резко ускорилась. Настолько, что формальные рамки, составлявшие основу двустороннего консенсуса Пекина и Вашингтона еще пять-семь лет назад, оказались тесными для «широкого» полета американской «геополитической фантазии». И строго в соответствии с известным англосаксонским принципом, «джентльмены» принялись на ходу «менять правила», прикрываясь при этом «фиговым листком» демократии и рассуждениями о «статус-кво». Признаем: зафиксированная динамика очень походит, если не повторяет логику многократного расширения НАТО. Сначала заверения в неизменности. Затем зондаж, включение «мягкой силы», формирование «оборонных» инициатив, вербовка региональных подельников. И, наконец, плавное вовлечение объекта в свои сети. Как на Украине США воюют с Россией «до последнего украинца», так и на Тайване, если Вашингтону удастся спровоцировать конфликт, война будет вестись «до последнего островного жителя» и знакомыми нам нацистскими методами «выжженной земли».

А теперь самое основное. Упоминание в связи с Тайванем «Индо-Тихоокеанской» темы, на наш взгляд, служит свидетельством того, что военная конфронтация в проливе для США — не конечная цель. А «запал», призванный поджечь весь громадный Дальневосточный регион — от Камчатки и Курил до стран Юго-Восточной Азии и далее до индийского и пакистанского побережий? А принцип одного Китая, «соблюдаемый» США «в соответствии» с противоречащим ему антикитайским Законом об отношениях с Тайванем? Не анекдот ли? А готовность США «впрячься» за тайванскую социально-экономическую систему, надо полагать, в направлении, которое сохранит ее привязку к США и противостояние с материком? Делаем выводы. Тайванем, если война разразится, все не закончится, с него все только начнется. Хочешь мира — готовься к войне! И в этом смысле недавнее совместное российско-китайское патрулирование дальней авиации, как и маневры российско-китайской корабельной группы вблизи базы 7-го флота ВМС США в Йокосуке, — безусловное предостережение агрессору, уже даже не «потенциальному», а вполне себя обозначившему.