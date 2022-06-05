5 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В соцсетях знают, откуда взялись проблемы с психикой у Зеленского.

Светлана Шаповалова, , 09:32 — REGNUM Заявление главы парламента Венгрии Ласло Кевера о психических проблемах у президента Украины Зеленского спровоцировало волну обсуждений в соцсетях. Люди говорят, что даже в Европе стали замечать, какой клоун правит незалежной. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Ян Матейко. Станчик. 1862 (фрагмент)

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«Все начали замечать, что Зе — клоун», — считает Алёна.

«И круг людей, это понимающих, все больше! Клоун мерзкий», — соглашается Виктория.

«Наконец-то и до других это доходить стало. Лишь бы это его от возмездия не уберегло!» — отметил Игорь.

«Какая может быть психика у маленького человечка-наркомана?» — вопрошает Вера.

«Больной он, что ещё сказать? И нация, и президент», — заметил Виктор Покровский.

«Это не лечится! Кроме того, украинские политики уже массово поражены этой болезнью. Эпидемия», — заметила Надежда.

Джордж Уэсли Беллоуз. Танцы в сумасшедшем доме. 1917

«Это не лечится. Европка сама взрастила салорейх и позволила салорейху вести себя скотским образом», — иронизирует Галина Давлетшина.

«Венгры, наверное, самые здравомыслящие из всего этого сообщества лицемеров», — поделился мнением Андрей Михеев.

«Сначала это был синдром Бонапарта, который перерос в помешательство Нерона», — отозвался о состоянии Зеленского Роман Пегов.

«Тут не надо быть специалистом, налицо мания величия. Возомнил себя императором Наполеоном, артистишка», — соглашается Серей.

«Звезду словил, наркофюрер», — считает Светлана Вяземская.

«Эта болезнь называется мания величия. А наградили его этой болезнью США и ЕС, НАТО», — считает Марина.

«Печально, что до украинского народа это не доходит», — считает Зинаида Магарская.

«Это не психические проблемы. Это украинский менталитет. Не зря же Венгрия закрыла границы украинским беженцам. Венгры прекрасно знают этот народ», — поделилась мнением Марина.

«Есть еще некоторые адекватно мыслящие депутаты, а остальные молчат и дрожат от страха перед своим хозяином Байденом, старым маразматиком! Значит, и шанс у этих стран есть! И слава Богу!» — отозвался Валерий о высказывании Ласло Кевера.

«Отношения между Зеленским и Европой похожи на отношения «унижая — властвуй», он их унижает, а они молчат, сопли жуют. Хоть Венгрия глаза открыла», — считает Юлия.

«Президент Украины пока не продемонстрировал ни одной темы, на которую он может говорить. Мы слышим набор абсолютно популистских обещаний, манипулирование болевыми темами, озвучивание общеизвестных проблем. Нет никаких сомнений в том, что Зеленский ничего не смыслит в политике и в данный момент является одним из худших президентов Украины за всю ее историю», — отмечает Леонид Олейников.

«Интересно, на каком этапе глобального кризиса Запад поймет, что Россия, предлагавшая гарантии безопасности, была во всем права, а они — нет. Это же неизбежно, когда-то придется это признать и начать разговаривать открыто», — рассуждает Мария Розанова.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что у украинского лидера Владимира Зеленского имеются проблемы с психикой, заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кевер в интервью с HirTV.

По его словам, нынешний президент Украины демонстрирует не вполне адекватное поведение на международной арене. В пример Кевер привёл угрозы и требования помощи, оскорбление канцлера Германии Олафа Шольца. В поведении украинского президента он увидел «личную психическую проблему», с которой неизвестно, что делать.

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