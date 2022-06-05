Мадрид, 5 июня 2022, 09:09 — REGNUM Власти Испании готовы направить Киеву тяжелое вооружение — танки и зенитные ракеты, передает El Pais со ссылкой на источники в правительстве.
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До сегодняшнего дня королевство передало Киеву боеприпасы, гранатометы, пулеметы и средства индивидуальной защиты. Планируется поставить для ВСУ танки Leopard и батарею зенитных ракет, отмечает издание.
Также Испания предложила обучить военнослужащих ВСУ обращению с танками. Инструктировать вероятно их будут на территории Латвии.