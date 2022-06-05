Вашингтон, , 09:00 — REGNUM Заявления президента США Джо Байдена о том, что целью Вашингтон в ситуации на Украине является мир путем переговоров, говорят об изменении позиции американских властей в этом вопросе. Об этом 5 июня сообщает газета The Washington Post.

Джо Байден Иван Шилов, ИА REGNUM

По данным издания, решение Белого дома о направлении киевскому режиму реактивной системы залпового огня IMARS, которая может атаковать российские цели с разрушительным воздействием авиаудара, нужно не только для успехов ВСУ на поле боя, но и для того, чтобы добиться «максимально сильной позиции за столом переговоров».

Также указывается, что эти заявления, вкупе со словами высокопоставленных должностных лиц администрации США на брифингах, говорят «об изменении тона в дебатах в Вашингтоне о войне».

При этом поясняется, что триумфальные настроения в Вашингтоне появились в первый месяц спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины, когда у России якобы были некоторые неудачи в конфликте, однако 2 июня Владимир Зеленский представил «пугающую сводку» успехов российской стороны в Донбассе.

Кроме того, отмечается, что для Байдена, по мнению издания, в этот момент наступило время перелома, при этом из-за этих событий его главной задачей стало сдерживание панического стремления к миру среди ряда европейских союзников, обеспокоенных издержками затяжного конфликта на Украине.

Помимо это отмечается, что на данный момент, возможно, конфликт на Украине переходит «от кипучего оптимизма по поводу сопротивления» Киева к фазе, более близкой к долгой, изматывающей Корейской войне.

Вместе с тем, подчеркивается, что, хотя прекращение огня в Корее в июле 1953 года показалось многим американцам тогда поражением, однако сегодня Южная Корея является одной из экономических жемчужин мира. И эта ситуация, как считает газета, может быть похожа на Украину после конфликта.

«Байден справедливо настаивает на том, что только украинцы, которые так храбро сражались, могут решить, как должна закончиться эта война. Но на этой неделе он расширил то, что стратег Шеллинг назвал «неявным торгом» с Россией, обозначив контуры войны. В какой-то момент мы перейдем к прямым переговорам, чтобы разрешить этот ужасный конфликт», — заключается в материале издания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа в статье для American Thinker заявил, что решение американского лидера Джо Байдена «обеспечить украинцев более современными ракетными системами и боеприпасами» и направить Киеву реактивные системы залпового огня HIMARS грозит непредсказуемыми последствиями.