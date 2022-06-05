* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:54 — REGNUM Одновременно с визитом министра обороны правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) муллы Мохаммада Якуба в Бамиан, здесь произошло вооруженное столкновение между людьми хазарейского талиба (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдуллы Аюби, начальника городского отдела разведки, и «Красным отрядом» (элитное спецподразделение армии «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)).

Местные источники сообщили «8 Собх», что пуштунские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытались подавить хазарейских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бамиане.

Согласно источникам, после смещения хазарейца Мехди Моджахеда с поста директора разведки Бамиана пуштунские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) теперь пытаются разоружить хазарейских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В результате столкновений между людьми Абдуллы Аюби и «Красным отрядом» один человек погиб и один был ранен. Столкновение было прекращено при посредничестве лидеров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Но источники сообщают, что после столкновения «Красный отряд» увез с собой отца Абдуллы Аюби.