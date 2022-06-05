* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:51 — REGNUM Местные источники в провинции Панджшер сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) казнили трех пленных бойцов Фронта Национального сопротивления в провинции.

Герат. Афганистан Employee of the U.S. State Department

Инцидент произошел в местности Карвоши уезда Базарак, передает «8 Собх».

Источники утверждают, эти люди были жителями Панджшера, и их тела были захоронены местными жителями без участия членов их семей на горе Карвоши.

На видео, полученном газетой «8 Собх», запечатлены три обезглавленных тела со связанными руками.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронт сопротивления пока не прокомментировали ситуацию.