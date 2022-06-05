Астана, 5 июня, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Всенародное голосование позволит не повторить в стране январские события, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, проголосовав на референдуме о поправках в конституцию.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Казахстан

«Уверены в том, что … рецидива трагического января в нашей стране не будет. И залог этому, кстати говоря, сегодняшний референдум. Мы соответствующие выводы извлекли», — отметил он.

Ранее в Казахстане началось голосование на референдуме по поправкам в конституцию. Всего в стране — 10 012 избирательных участков, из них при представительствах страны 65 участков в 52 государствах.