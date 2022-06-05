Иркутск, 5 июня, 2022, 08:34 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Иркутской области 5 июня обнародовало экстренное предупреждение о неблагоприятных и опасных метеорологических явлениях погоды.

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По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 июня днём в западных, северо-западных, центральных и южных районах местами ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-20 м/с, ливневые дожди, грозы.

6-7 июня местами по области ожидаются заморозки 0, — 4°.

6-7 июня местами по области ожидается высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов.

«При получении предупреждения о неблагоприятных погодных явлениях спасатели рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния из-за ухудшения видимости на дорогах, выходов на туристические маршруты и акватории. Настоятельно рекомендуем быть предельно осторожными.

Усиление ветра способствует распространению пожаров. Запрещено пребывание в лесах и въезд в них транспортных средств, палы сухой травы и сжигание мусора. В регионе действует особый противопожарный режим и режим чрезвычайной ситуации в лесах», — информируют спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 по 6 июня местами по Иркутской области ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов. 5–6 июня в северных и верхнеленских районах ожидаются заморозки 0, — 4°С.

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