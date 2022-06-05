Вашингтон, , 08:32 — REGNUM Решение американского лидера Джо Байдена «обеспечить украинцев более современными ракетными системами и боеприпасами» и направить Киеву реактивные системы залпового огня HIMARS грозит непредсказуемыми последствиями. Как указал эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа в статье для American Thinker, отправка Киеву РСЗО HIMARS может нести угрозу эскалации конфликта.

Джо Байден Joebiden.com

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Байден отказался передавать ВСУ ракеты, способные нанести удары по России, но поменял позицию и согласился «обеспечить украинцев более современными ракетными системами и боеприпасами». Такие вооружения могут поражать цели на дистанции до 80 км, отметил обозреватель.

«Во время военного конфликта такая неразбериха может стать откровенно опасной, — подчеркнул автор.