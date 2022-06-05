Будапешт, , 08:29 — REGNUM У украинского лидера Владимира Зеленского имеются проблемы с психикой. Об этом 4 июня заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кевер в интервью с HirTV.

Владимир Зеленский Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». Реж. Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина

Как отметил Кевер, нынешний президент Украины демонстрирует не вполне адекватное поведение на международной арене.

«Я не помню, чтобы лидер страны, нуждающейся в помощи, осмелился бы выступить против кого-либо так, как это сделал президент Зеленский не только против Венгрии, но даже против канцлера Германии (Олафа Шольца. — ред.)», — сказал он.

При этом спикер венгерского парламента уточнил, что те, кому нужна помощь, обычно просят ее и, хотя это делается настойчиво, на угрозы и требования не переходят, так как угрожают врагам, а не тем, кого хотелось бы видеть среди своих друзей.

«Здесь какая-то личная психическая проблема (у Зеленского. —ред.), и я не знаю, что с этим можно сделать», — заключил Кевер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов предложил переименовать Украину в УГИЛ (Украинское государство Ивано-Франковска и Львова, западные регионы Украины).