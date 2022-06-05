Нижнеудинск, Иркутская область, , 08:28 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 5 июня сообщает подробности ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний велосипедист.

ДТП с велосипедистом в Нижнеудинске МВД

Инцидент произошёл накануне вечером в Нижнеудинске: 34-летний водитель автомобиля ZOTY совершил наезд на 9-летнего мальчика, который пересекал дорогу в неположенном месте.

В результате происшествия ребёнок с травмами и ушибами госпитализирован в медицинское учреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, авария с участием мотоцикла и легкового автомобиля произошла накануне вечером на трассе «Иркутск-Большое Голоустное».

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