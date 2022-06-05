Челябинск, , 08:24 — REGNUM В посёлке Метлино Челябинской области водителю грозит уголовная статья за пьяное вождение. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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Гражданин 1998 года рождения управлял автомобилем ВАЗ-11 130. Он не имел водительского удостоверения и был пьян. Факт опьянения подтвердила экспертиза.

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В ходе проверки оказалось, что ранее его наказывали за невыполнение законного требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения. При этом срок административного наказания пока не истёк. Теперь его ждёт суд за пьяное вождение.