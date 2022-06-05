Москва, , 08:24 — REGNUM Новая книга из цикла «Дозоры» может быть дописана в течение пары месяцев, заявил писатель Сергей Лукьяненко на фестивале «Красная площадь». Об этом сообщает агентство ТАСС.

Сергей Лукьяненко раздает автографы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ранее планировалось, что новая книга из популярного цикла будет опубликована в мае 2022 года. Позже писатель заявил о переносе сроков публикации.

«В книге написана достаточно большая часть, там уже больше трети написано. И если сесть и хорошо войти в темп, то я ее завершу за пару месяцев», — заявил Лукьяненко.

Он добавил, что приступит к работе над последним романом из цикла «Дозоры» после публикации книги «Лето волонтёра» из серии «Изменённые».

Роман «Ночной дозор» был опубликован в 1998 году. Вышедшая в 2004 году экранизация этого романа способствовала широкой популярности книжной серии. Последняя книга из этой серии — «Шестой дозор» — опубликована в 2014 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 году актёр Константин Хабенский рассказал, что обсуждал с режиссёром Тимуром Бекмамбетовым возможность съёмки продолжения фильма 2006 года «Дневной дозор».

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