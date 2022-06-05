Москва, 5 июня, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Новая книга из цикла «Дозоры» может быть дописана в течение пары месяцев, заявил писатель Сергей Лукьяненко на фестивале «Красная площадь». Об этом сообщает агентство ТАСС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сергей Лукьяненко раздает автографы

Ранее планировалось, что новая книга из популярного цикла будет опубликована в мае 2022 года. Позже писатель заявил о переносе сроков публикации.

«В книге написана достаточно большая часть, там уже больше трети написано. И если сесть и хорошо войти в темп, то я ее завершу за пару месяцев», — заявил Лукьяненко.

Он добавил, что приступит к работе над последним романом из цикла «Дозоры» после публикации книги «Лето волонтёра» из серии «Изменённые».

Роман «Ночной дозор» был опубликован в 1998 году. Вышедшая в 2004 году экранизация этого романа способствовала широкой популярности книжной серии. Последняя книга из этой серии — «Шестой дозор» — опубликована в 2014 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 году актёр Константин Хабенский рассказал, что обсуждал с режиссёром Тимуром Бекмамбетовым возможность съёмки продолжения фильма 2006 года «Дневной дозор».