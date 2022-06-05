Иркутск, 5 июня, 2022, 08:21 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 5 июня сообщает подробности двух дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов, в которых пострадали трое человек.

МВД Авария с участием мотоцикла и легкового автомобиля произошла накануне вечером на трассе «Иркутск-Большое Голоустное

Авария с участием мотоцикла и легкового автомобиля произошла накануне вечером на трассе «Иркутск-Большое Голоустное». Полицейскими предварительно установлено, что 50-летний ангарчанин, управляя мотоциклом BMW, допустил столкновение с хэтчбэком Toyota Aqua под управлением 39-летнего мужчины. В результате случившегося 48-летнего пассажира мотоцикла с травмами доставили в медучреждение, а водителю двухколесного транспортного средства медики оказали помощь на месте происшествия.

По одной из версий, мотоцикл, двигавшийся в попутном направлении с автомобилем в сторону Байкала, опережал машину по обочине. При повороте автомобиля направо произошло столкновение. Вскоре авария с участием мотоцикла произошла в Иркутске. На улице Байкальская вблизи с пересечением с улицей Волжская мотоцикл Yamaha столкнулся с микроавтобусом SsangYong Istana. Водитель байка, которым оказался 25-летний житель Нижнеудинска, с различными повреждениями доставлен в медучреждение.

МВД ДТП с мотоциклом в Иркутске

По предварительным данным, водитель микроавтобуса, 61-летний житель Бурятии, выезжая с улицы Волжская повернул налево и оказался на встречном направлении движения, где и произошло столкновение с мотоциклом.

В обоих случаях водители автомобилей не пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе недавнего профилактического мероприятия «Мототранспорт» в Иркутской области установили 22 гражданина, управляющих мототехникой в состоянии опьянения, 67 нарушителей, которые не имели права управлять транспортным средством, 85 передвигались без мотошлема. Всего в действиях водителей различных видов мототранспорта выявлено 294 нарушения.

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