Майами, США, 5 июня, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Город Майами в американском штате Флорида оказался затоплен в результате сильных дождей и штормов. Об этом 5 июня сообщают местные СМИ.

Максимильен Люс. Наводнение. 1910

Телеканалы показывают затопленные улицы города, по которым автомобили передвигаются, как лодки. При этом синоптики предупреждают, что дожди в ближайшее время не прекратятся и не рекомендуют автовладельцам пока выезжать на дороги.

В то же время, данных о пострадавших в результате разгула стихии не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня в 10 крупных округах Румынии был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой наводнений.