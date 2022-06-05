Биробиджан, , 08:09 — REGNUM Мужчина пострадал при взрыве газа в трёхэтажном жилом доме в Еврейской АО. Об этом 5 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Взрыв geralt

Уточняется, что взрыв произошёл в жилом доме в посёлке Николаевка Смидовичского района. Информация о происшествии поступила спасателям в 11:15 по местному времени (04:15 мск).

По данным регионального отделения МЧС, взорвалась газовоздушная смесь в 50-литровом баллоне, установленном в квартире на втором этаже. По предварительной информации, при установке баллона не были соблюдены все требуемые меры пожарной безопасности. Прибывшие на место происшествия пожарные помогли эвакуироваться жильцам дома, проникли к очагу возгорания и оперативно ликвидировали его.

В результате взрыва пострадал мужчина, он был госпитализирован с ожогами. Причины и обстоятельства, приведшие к взрыву, устанавливаются.