Грозный, 5 июня, 2022, 08:07 — ИА Регнум. В ближайшие дни на Украине начнется «настоящая» специальная военная операция войск Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР) совместно с Вооруженными силами (ВС) РФ. Об этом 5 июня рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в видеообращении, которое он выложил в своем телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«На днях вы увидите настоящую спецоперацию, от которой эти шайтаны побегут не только с городов, но и с Украины. Мы будем радовать настоящих патриотов России, а враги пусть сдохнут», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что жители Николаевской области, где сейчас проходит линия огня при столкновениях российских войск и украинских формирований, направляются в соседнюю Херсонскую область.