Нур-Султан, , 08:06 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обещает опубликовать полный список погибшиз во время беспорядков в январе 2022 год, — передает Интерфакс.

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что касается списка погибших, естественно, он будет опубликован, будет известен всей нашей общественности. Там очень много погибших, как я уже сказал, которые представляли, так сказать, террористическую сторону. Те люди, которые своими действиями хотели подорвать государственный строй. Но есть и люди, которые не имели отношения к этим организованным вылазкам против нашего государства», — отметил президент Казахстана во время голосования на конституционном референдуме.

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«Все военнослужащие, которые были задействованы в неоправданных действиях против гражданского населения, естественно, будут привлечены к ответственности, расследование ведется, баллистические экспертизы проводятся», — подчеркнул Токаев.

При этом глава Казахстана сообщил, что приглашать зарубежных экспертов для расследования январских событий «необходимости нет», «никаких секретов в отношении нашего общества или для нашего общества не имеется».

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