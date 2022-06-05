Москва, , 08:05 — REGNUM Торжественная церемония вручения национальной анимационной премии «Икар» пройдёт 5 июня в театре «Школа современной пьесы». Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России.

«Веселая карусель». Кадр из мультипликационного журнала. Студия «Союзмультфильм»

Наибольшее число номинаций среди анимационных работ прошлого года получила лента Василия Чиркова «Белый-белый день». Снятая на киностудии «Союзмультфильм» картина претендует на победу в номинациях «Режиссер», «Сценарист», «Художник», «Звукорежиссер», «Композитор» и «Аниматор».

Среди других работ, претендующих на награды, выделяются мультфильмы «Огурцы» Леонида Шмелькова и «Базилик Фэт-Фрумос и царская дочь» Александра Черногорова, получившие по пять номинаций. В четырёх номинациях отмечен фильм Зои Трофимовой «Синий лев», ещё в трёх — лента Вари Яковлевой «Жизнь-паскуда».

Российская анимационная премия «Икар» основана в 2014 году. Награды вручаются при поддержке Минкультуры РФ, отечественных киностудий, Союза кинематографистов России и Ассоциации анимационного кино.

В 2022 году церемония вручения премии будет посвящена 110-летию со дня первого показа мультфильма в России. Также премию посвятят хореографу Александру Ширяеву, который использовал анимацию для работы над своими спектаклями-балетами ещё до 1912 года.