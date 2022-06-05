Москва, 5 июня 2022, 08:05 — REGNUM Торжественная церемония вручения национальной анимационной премии «Икар» пройдёт 5 июня в театре «Школа современной пьесы». Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России.

«Веселая карусель». Кадр из мультипликационного журнала. Студия «Союзмультфильм»
«Веселая карусель». Кадр из мультипликационного журнала. Студия «Союзмультфильм»

Наибольшее число номинаций среди анимационных работ прошлого года получила лента Василия Чиркова «Белый-белый день». Снятая на киностудии «Союзмультфильм» картина претендует на победу в номинациях «Режиссер», «Сценарист», «Художник», «Звукорежиссер», «Композитор» и «Аниматор».

Среди других работ, претендующих на награды, выделяются мультфильмы «Огурцы» Леонида Шмелькова и «Базилик Фэт-Фрумос и царская дочь» Александра Черногорова, получившие по пять номинаций. В четырёх номинациях отмечен фильм Зои Трофимовой «Синий лев», ещё в трёх — лента Вари Яковлевой «Жизнь-паскуда».

Российская анимационная премия «Икар» основана в 2014 году. Награды вручаются при поддержке Минкультуры РФ, отечественных киностудий, Союза кинематографистов России и Ассоциации анимационного кино.

В 2022 году церемония вручения премии будет посвящена 110-летию со дня первого показа мультфильма в России. Также премию посвятят хореографу Александру Ширяеву, который использовал анимацию для работы над своими спектаклями-балетами ещё до 1912 года.