Херсон, Украина, , 07:59 — REGNUM Жители Николаевской области, где сейчас проходит линия огня при столкновениях российских войск и украинских формирований, направляются в соседнюю Херсонскую область. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Херсон Иван Шилов, ИА REGNUM

«Люди едут, но сейчас это опасно — пересекать Николаевскую область. Многие просто боятся. У нас нет пунктов временного размещения, но если люди приезжают, их селят в гостиницах и в других местах», — цитирует Кирилла Стремоусова ТАСС.

По словам Стремоусова, беженцев из Николаевской области довольно много, несмотря на то, что проезжать по её территории опасно — «украинские войска могут стрелять по мирным гражданам, в спину, уже были прецеденты».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно заявлению военно-гражданской администрации, Херсонская область продолжит интеграцию в Россию.

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