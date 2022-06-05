Донецк, , 07:58 — REGNUM ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР. Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️07:40 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 8 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Макеевку снарядами калибра 122 мм.

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