Донецк, 5 июня 2022, 07:55 — REGNUM ВСУ обстреляли Макеевку снарядами калибра 122 мм. Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️07:35 — н.п. Авдеевка — н.п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее украинские вооруженные формирования выпустили семь снарядов по Пантелеймоновке.
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