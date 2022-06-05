В Черемховском районе Приангарья возник лесой пожар
Иркутск, 5 июня, 2022, 07:50 — ИА Регнум. На утро 5 июня в Черемховском районе Иркутской области действует один лесной пожар. Как сообщает телеграм-канал правительства региона, его площадь составляет пять гектаров.
Всего за минувшие сутки ликвидировано два возгорания в лесу общей площадью 3,7 га в Усть-Кутском и Братском районах.
В тушении очагов было задействовано четыре пожарных-десантника, 36 сотрудников лесопожарных формирований, 11 работников арендаторов лесных участков, а также 15 единиц наземной техники.
В авиамониторинге — один легкомоторный самолёт. Вертолёт Ми-8 — в тушении.
Как сообщало ИА REGNUM, на утро 4 июня в Иркутской области был зарегистрирован один лесной пожар на площади два гектара.
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