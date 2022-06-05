Херсон, 5 июня, 2022, 07:48 — ИА Регнум. Имущество сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и судей, выносивших незаконные решения, предложили арестовать в Херсонской области. Об этом 5 июня сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов в беседе с ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Стремоусов уточнил, что речь идёт об имуществе, которое сотрудники СБУ и судьи, выносившие политически мотивированные решения, «награбили у народа Украины». Затем представитель администрации Херсонской области предлагает инициировать выдачу этого имущества многодетным семьям и малообеспеченным людям.

Стремоусов отметил, что такого рода «санкции» будут самыми правильными.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в освобождённой от украинских боевиков части Запорожской области рубль активно вытесняет гривну.