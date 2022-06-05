Иркутск, 5 июня, 2022, 07:41 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области 5 июня известило о вынесении приговора теперь уже бывшему заместителю начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и получил шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

(сс) sajinka2 Мошенничество

В 2018 г. зам. начальника ОЭБиПК МУ МВД России «Иркутское» стало известно о доставлении в отдел полиции гражданина для проведения проверочных мероприятий. Он ввел в заблуждение адвоката задержанного о необходимости передачи 1 млн рублей якобы другому полицейскому, пояснив, что это единственный способ избежать уголовного преследования.

В этот же день адвокат передал 1250 тыс рублей, часть которых предназначалась зам. начальнику в качестве вознаграждения за посреднические услуги.

О данном преступлении сотрудникам правоохранительных органов стало известно в апреле 2020 г. Следователями СК при взаимодействии сотрудников УФСБ подозреваемый был задержан, а в дальнейшем арестован судом.

Как сообщало ИА REGNUM, теперь уже бывший начальник отдела развития инженерной инфраструктуры департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска признан виновным в получении крупной взятки.

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