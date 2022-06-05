Вашингтон, 5 июня, 2022, 07:30 — ИА Регнум. Пуски баллистических ракет Северной Кореей не представляют непосредственной опасности для США и американских союзников, но в целом оказывает «дестабилизирующее воздействие» на обстановку в регионе. Такое заявление сделало 5 июня Индо-Тихоокеанское командование ВС США.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Мы знаем о многочисленных запусках КНДР баллистических ракет и проводим тесные консультации с нашими союзниками и партнерами. Хотя, согласно нашим оценкам, этот [запуск] не представляет непосредственной угрозы для военнослужащих и территории США, а также наших союзников, эти ракетные пуски подчеркивают дестабилизирующее воздействие противоправной программы вооружений КНДР», — сказано в заявлении.

Кроме того, в командовании в очередной раз уверили, что «обязательства США по защите Республики Корея и Японии остаются непоколебимыми».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство Японии направило Северной Корее решительный протест в связи с пусками баллистических ракет.