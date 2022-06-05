Пекин, 5 июня, 2022, 07:28 — ИА Регнум. Корабль «Шэньчжоу-14» успешно вышел на расчётную орбиту на пути к китайской космической станции «Тяньгун». 5 июня об этом сообщает Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

Saggittarius A Китайская космическая орбитальная станция «Тяньгун»

Ракета-носитель «Чанчжэн-2 °F» стартовала с космодрома Цзюцюань на севере Китая 5 июня в 05:44 мск. Примерно через 10 минут после старта корабль успешно отделился от носителя и вышел на заданную орбиту.

«Шэньчжоу-14» доставит трёх космонавтов — Чена Дуна, Лю Яна и Цая Сюжэ — на космическую станцию «Тяньгун». Планируется, что они пробудут на борту станции около шести месяцев.

К моменту прибытия корабля «Шэньчжоу-14» станция будет состоять из трёх частей — основного модуля «Тяньхэ» и грузовых кораблей «Тяньчжоу-3» и «Тяньчжоу-4». Прибывающим на станцию космонавтам предстоит завершить её строительство, проведя интеграцию двух лабораторных модулей «Вэньтянь» и «Мэнтянь».

Планируется, что первый из этих модулей будет запущен в июле 2022 года. Запуск второго модуля запланирован на октябрь. Среди других задач экипажа «Шэньчжоу-14» проведение научных экспериментов, установка и настройка оборудования и несколько выходов в открытый космос.