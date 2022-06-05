Запорожье, Украина, 5 июня, 2022, 07:24 — ИА Регнум. В освобождённой части Запорожской области российский рубль занял лидирующую позицию в платежах, постепенно вытесняя украинскую гривну. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

В освобождённой части Запорожской области введена бивалютная зона.

«Рубль занял главную позицию в платежах. Гривна дешевеет и является ненадежной и неуверенной валютой», — цитирует Владимира Рогова РИА «Новости».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Запорожской области планируют провести перепись населения после того, как регион полностью выйдет из-под контроля Украины.