Вашингтон, 5 июня, 2022, 07:20 — ИА Регнум. Белый дом Байдена вынужден считаться с новыми успехами России, которая применяет тактику перемалывания живой силы противника, пишет The Washington Post. По данным издания, США, ЕС и Украина переоценили собственные силы и шансы на победу.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По мнению обозревателя The Washington Post Дэвида Игнатиуса, президент США Байден готовится к долгой, ограниченной войне на Украине. При этом автор отмечает, что в последнюю неделю тональность вашингтонских дебатов о перспективах конфликта на Украине заметно изменилась. Ранее Вашингтон и его союзники верили в возможность победы над Россией, теперь, после перехода России к «тактике мясорубки» (meat-grinder tactics) и успехов на востоке Украины, перспективы уже не кажутся такими радужными.

«Белый дом Байдена вынужден считаться с новыми успехами России, которая применяет тактику перемалывания живой силы противника. Для Байдена это стало проверкой его качеств военного лидера. В его адрес звучат заслуженные похвалы за сплочение коалиции сторонников Украины, которые вооружают эту страну и помогают ей сдерживать продвижение русских. Но сейчас в военной операции наступил перелом, и это вызывает беспокойство у президента».

По мнению автора, беспокойство охватило не только истеблишмент в Вашингтоне. В ЕС настроения еще хуже. «Самая неотложная задача для Байдена — успокоить запаниковавших европейских союзников, которые заговорили о мире любой ценой, испугавшись издержек затяжного конфликта».

Перспективы для скорого завершения конфликта автор не видит. Впереди следующий раунд противостояния. «На этой неделе европейские руководители как будто пришли в себя, договорившись о введении эмбарго на российские поставки танкерной нефти. А Германия согласилась поставить на Украину мощные системы противовоздушной обороны и танки».