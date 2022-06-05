Берлин, , 07:04 — REGNUM Санкции России против компании Gazprom Germania и её дочерних предприятий могут обойтись потребителям газа в Германии в дополнительные €5 млрд в год. Об этом сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на собственных независимых экспертов.

Напомним, российская группа «Газпром» вышла из компании Gazprom Germania Gmbh 31 марта. Российское эмбарго, наложенное на поставки газа 11 мая, является ответной мерой за то, что в отношении Gazprom Germania Gmbh правительство Германии назначило попечительское управление.

Welt am Sonntag сообщает, что переориентация на других поставщиков газа будет создавать сильную нагрузку на федеральный бюджет Германии, «поскольку необходимо срочно закупать запасной газ и возникают дополнительные затраты».

«Они должны быть частично перегружены с октября в виде передачи газа поставщикам энергии и, следовательно, конечным потребителям», — отмечает издание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последнее время закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) Германии существенно замедлилась. Причиной стала серия отказов европейских стран оплачивать российский газ по новой схеме в рублях.

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