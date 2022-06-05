Токио, , 06:44 — REGNUM Протест властям Северной Кореи направило правительство Японии в связи с последними пусками баллистических ракет. Такое заявление сделал 5 июня премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Испытание ракеты КНДР Web.de

Глава правительства Японии назвал действия КНДР совершенно неприемлемыми и представляющими угрозу миру и безопасности международного сообщества. Кисида подтвердил, что Северной Корее был направлен «решительный протест».

Также Кисида сообщил о намерении предпринять все возможные усилия для поддержания мира и безопасности Японии, а также тесно сотрудничать с Южной Кореей и США по сбору информации и запусках ракет с территории КНДР.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Южная Корея зарегистрировала восемь пусков баллистических ракет малой дальности с территории КНДР в сторону Японского моря. Это уже 18-й запуск ракет Северной Кореей с начала текущего года.

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