Донецк, 5 июня, 2022, 06:34 — ИА Регнум. Украинские вооруженные формирования 5 июня выпустили семь снарядов по Пантелеймоновке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Артиллерия ВСУ

Обстрел был произведен в 05:40. Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала. Огонь по селу велся из населенного пункта Новгородское.

Предыдущий обстрел Пантелеймоновки произошел накануне, 4 июня в 22:45. За последнюю неделю это уже 22-й обстрел данного населенного пункта.

Отметим, что по данным СЦЦК, за минувшую ночь украинские вооруженные формирования обстреляли Донецк, Пантелеймоновку, Михайловку. Во всех случаях обстрел велся снарядами калибра 122 мм.