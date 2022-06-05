Красный Лиман, ДНР, 5 июня, 2022, 06:28 — ИА Регнум. Российские военнослужащие Центрального военного округа доставили в освобожденный город Красный Лиман Донецкой области несколько тонн продовольствия. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

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Совместно с военно-гражданской администрацией города налажена раздача продуктовых наборов, в которых крупы, мясные и рыбные консервы, макароны, масло, сладости. Жители Красного Лимана поблагодарили российских военных за оказанную помощь.

Отмечается, что в городе после ударов украинской артиллерии нет электричества, отсутствует водоснабжение, закрыты магазины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 28 мая заявил о полном освобождении Красного Лимана от украинских нацистов войсками Вооруженных сил РФ совместно с подразделениями Народной милиции Донецкой Народной Республики.