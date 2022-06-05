Дакка, , 06:23 — REGNUM До 15 человек возросло число погибших в результате пожара с последующим взрывом на складе в городе Ситакунда в юго-восточной части Бангладеш. Об этом 5 июня сообщает Agence France-Presse (AFP).

Взрыв

Начальник местной полиции Абул Калам Азад уточнил, что на текущий момент насчитывается 15 погибших при пожаре на контейнерном складе. Пострадали около 170 человек, в том числе 40 пожарных и десять сотрудников полиции. Трое пожарных погибли при взрыве, который был спровоцирован возгоранием.

Отмечается, что на контейнерном складе хранились, в основном, химические вещества. По словам представителя Ассоциации внутренних контейнеров Бангладеш Рухула Амина Сикдера, несколько контейнеров содержали концентрированную перекись водорода.

Руководитель объекта Муджибур Рахман указал, что на складе в момент ЧП работали около 600 человек. Причина возгорания устанавливается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели пяти человек в результате пожара на складе с химическими веществами в Бангладеш.

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