Москва, , 06:20 — REGNUM Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони в статье для Giornale рассказал о своих разрушенных планах относительно России. По словам политика, он хотел «перетянуть» Россию на сторону Запада, — сообщает ИноСМИ.

Сильвио Берлускони paz.ca

Помешали реализовать амбициозные планы итальянскому политику лидеры некоторых европейских стран. «В очередной раз сожалею, что некоторые европейские лидеры бойкотировали мои попытки перетянуть Россию в западный лагерь».

О каких именно странах и лидерах идет речь Берлускони не сообщил.

Как отметил итальянский политик, если бы его план сработал, ситуация в Европе сейчас была бы совершенно иной.