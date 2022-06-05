Москва, 5 июня, 2022, 06:20 — ИА Регнум. Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони в статье для Giornale рассказал о своих разрушенных планах относительно России. По словам политика, он хотел «перетянуть» Россию на сторону Запада, — сообщает ИноСМИ.

paz.ca Сильвио Берлускони

Помешали реализовать амбициозные планы итальянскому политику лидеры некоторых европейских стран. «В очередной раз сожалею, что некоторые европейские лидеры бойкотировали мои попытки перетянуть Россию в западный лагерь».

О каких именно странах и лидерах идет речь Берлускони не сообщил.

Как отметил итальянский политик, если бы его план сработал, ситуация в Европе сейчас была бы совершенно иной.