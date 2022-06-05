Оренбург, 5 июня, 2022, 06:08 — ИА Регнум. Житель Оренбурга оштрафован за дискредитацию Вооружённых сил России. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

На заднем стекле автомобиля 42-летнего гражданина была размещена соответствующая агитация. Машину остановили сотрудники ГИБДД. В отношении гражданина составили протокол.

Ленинский райсуд Оренбурга оштрафовал его на 30 тыс. рублей. Как сообщало РЕ, подобные решения суды начали выносить в марте.