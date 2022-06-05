Пекин, 5 июня, 2022, 06:05 — ИА Регнум. Китай осуществил 5 июня запуск космического пилотируемого корабля «Шэньчжоу-14» с тремя тайконавтами на борту к орбитальной станции КНР «Тяньгун».

Nol.hu Тяньгун-2

Ракета-носитель «Чанчжэн-2 °F» с кораблём «Шэньчжоу-14» стартовала с космодрома Цзюцюань в северо-западной части пустыни Гоби. Состав экипажа — Чен Дун, Лю Ян и Цай Сюжэ.

Корабль «Шэньчжоу-14» доставит членов экипажа на орбитальную станцию «Тяньгун», где они проведут около полугода.

Базовый модуль китайской посещаемой космической станции «Тяньгун» был выведен на околоземную орбиту в апреле 2021 года. До конца 2022 года в Китае рассчитывают запустить к базовому модулю два экспериментальных модуля «Вэньтянь» и «Мэнтянь», что позволит завершить строительство станции.

Планируется, что экипаж достроит орбитальную станциюи «Тяньгун» с базовой трехмодульной структурой, состоящей из основного модуля «Тяньхэ» и лабораторных модулей «Вэньтянь» и «Мэнтянь».

Орбитальную станцию преобразуют в национальную космическую лабораторию, — заявил ранее замдиректора Китайского пилотируемого космического агентства (CMSA) Линь Сицян.

Миссия «Шэньчжоу-14» станет третьей экспедицией на станцию «Тяньгун».