Пекин, 5 июня, 2022, 06:04 — ИА Регнум. Китай и США будут избегать серьёзных конфликтов в ближайшем будущем из-за опасения тяжёлых последствий для обеих стран. Об этом 4 июня рассказал доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев в интервью агентству «Прайм».

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Специалист пояснил, что несмотря на конкуренцию Вашингтона и Пекина во многих сферах, между двумя этими странами очень сильна взаимосвязь. Китай и США будут всеми силами стараться избегать серьёзных конфликтов, так как последствия будут очень тяжёлыми для обеих стран.

В частности, Григорьев напомнил, что Китай является вторым по значимости инвестором в госдолг США. По данным на конец первого квартала текущего года КНР был держателем 13,65% от общего объёма казначейских облигаций США, принадлежащих зарубежным инвесторам.

В свою очередь, США является крупнейшим рынком сбыта для Китая. Соответственно, пытаясь причинить вред друг другу, страны неизбежно нанесут серьёзный урон своим экономикам. Как указал эксперт, в теории, Китай может обвалить рынок госдолга США, но это грозит серьёзнейшими финансовыми потерями самому КНР.

Григорьев не исключил, что Китай сможет бросить вызов США, но не ранее, чем произойдёт значительное ослабление Соединённых Штатов. Вашингтон же, по мнению эксперта, стремится провоцировать ослабление Пекина, но без резких движений, исключительно в «ползучем режиме».

Это означает, что США будут поднимать процентные ставки с целью выкачивания денег с глобальных рынков, включая китайский, активно снабжать оружием Тайвань, поддерживая его при этом экономически, блокировать доступ Китая к технологиям. Одновременно с этими мерами воздействия Вашингтон будет вкладываться в развитие экономического конкурента Китая, один из таких претендентов — Индия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что официальный представитель МИД Китая отметил огромные расходы США на военную помощь Украине.