Харьков, Украина, , 06:02 — REGNUM Российские военнослужащие Западного военного округа доставили гуманитарную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Спецоперация на Донбассе ИА REGNUM

В сопровождении военной полиции ВС РФ данная гумпомощь общим объёмом более 40 тонн на грузовых автомобилях доставлена для мирных жителей области. В первую очередь гумпомощью обеспечиваются семьи с детьми, а также пожилые люди и инвалиды. Разгрузить новую партию стараются как можно быстрее. Обстрелы со стороны ВСУ могут начаться в любой момент. Грузовики помогают разгружать местные жители

Российские военные совершили подомовой обход ветеранов Великой Отечественной войны и вручили им подарки и продуктовые наборы.

Отмечается, что гуманитарную помощь в республики Донбасса и на освобождённые территории Украины присылают со всей России. Её собирают на местах как крупные предприятия, так и школьники, советы ветеранов и пенсионеров, небольшие общественные организации.