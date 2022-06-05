Киев, , 05:53 — REGNUM Задержка с началом поставок вооружения Украине стала роковым просчетом Запада, теперь это оружие не может попасть на линию фронта, заявил Welt военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер, — перевод статьи опубликовало ИноСМИ.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

По мнению эксперта, «поставки оружия Западом были начаты слишком поздно, и поэтому теперь тяжелые вооружения больше не могут вовремя доставляться на место». Дело в том, что часть путей поставок для группировки ВСУ в районе Северодонецка уже контролируется российскими войсками, возможности транспортировки по железным дорогам сильно ограничены из-за поврежденной инфраструктуры, а грузовики становятся легкой целью для обстрелов на Донбассе.

«Тяжелое вооружение, такое как самоходные артиллерийские установки PzH 2000, а также танки и БМП не могут туда попасть или их удается доставить лишь малыми партиями», — уточнил офицер.

ИА REGNUM отмечает, что среди западных экспертов нет единства в вопросе поставки вооружения на Украину. Ряд специалистов высказывается против этой идеи, считая, что поставки могут привести к неконтролируемой эскалации конфликта и втягивания в него стран НАТО.

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